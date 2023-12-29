https://news.day.az/officialchronicle/1626004.html В Азербайджане продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства
В Азербайджане продлен срок приостановления проверок в сфере предпринимательства
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлен до 1 января 2025 года.
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
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