https://news.day.az/officialchronicle/1626017.html Сокращен срок страхового стажа в связи с пособием по безработице в Азербайджане
Сокращен срок страхового стажа в связи с пособием по безработице в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, срок страхового стажа в Азербайджане снижен с 30 до 24 месяцев.
Таким образом, лицо в Азербайджане со сроком страхового стажа в 24 месяца сможет получить пособие по безработице, если останется без работы не по своей воле.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре