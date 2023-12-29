Сокращен срок страхового стажа в связи с пособием по безработице в Азербайджане

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, срок страхового стажа в Азербайджане снижен с 30 до 24 месяцев.

Таким образом, лицо в Азербайджане со сроком страхового стажа в 24 месяца сможет получить пособие по безработице, если останется без работы не по своей воле.