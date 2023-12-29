В Азербайджане внесены изменения в закон в связи с градостроительством и строительством

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "Об утверждении, вступлении в силу Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской Республики и связанном с этим правовом регулировании".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в первом предложении статьи 11.1 Кодекса касательно соответствия строительных проектов градостроительной документации слова "через 11 лет со дня вступления в силу Кодекса" заменяются на "через 14 лет после вступления в силу Кодекса".