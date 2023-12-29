В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

Председатель Региональной общественной организации "Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы" Бахтияр Гасанов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени всех азербайджанцев Москвы и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и всего наилучшего!

Мы гордимся тем, что у нас такой Президент - один из авторитетных лидеров стран мира. Благодаря Верховному главнокомандующему и прекрасным успехам доблестной армии Азербайджана мы, азербайджанцы, теперь живем и работаем с гордостью и высоко поднятой головой. Вы, как достойный сын, своими блестящими результатами исполнили все заветы, наставления и мечты отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, вошли в историю золотыми буквами. Вы, как достойный сын Родины, в своей деятельности показали искреннюю любовь к Азербайджану, обеспечили его независимость, территориальную целостность, безопасность, всестороннее политическое и экономическое развитие, сделали многое для благополучия азербайджанского народа.

Искренне желаем Вам успехов во всех делах и начинаниях!

Пользуясь возможностью, поздравляем Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым 2024 годом!

Мы желаем Вам уверенной победы на президентских выборах в Азербайджане в 2024 году".

Председатель Координационного совета Президентского клуба "Доверия", доктор технических наук, член Президиума Российской академии естественных наук, член Союза писателей России Николай Тараканов и председатель правления Президентского клуба "Доверия" Виктория Лазич направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

24 декабря 2023 года - знаменательное событие для Азербайджанской Республики и для каждого ее жителя - День рождения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдаровича Алиева. Президентский клуб "Доверия" поздравляет Вас с днем рождения.

Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю Азербайджана. Вас знают как авторитетного, мудрого и дальновидного политика, превосходного стратега, блестящего профессионала, обладающего точным и глубоким мышлением. Ваша семья сделала свою страну великой, сильной, суверенной державой, с интересами которой должны считаться. Все лучшее, что сегодня есть в Азербайджане, связано с Вашим именем и достигнуто благодаря Вашей очень принципиальной, ответственной позиции.

Примите, пожалуйста, наши самые добрые пожелания долгих лет жизни на благо Азербайджана, благополучия, счастья и успехов в отстаивании интересов своей страны и процветания своих граждан".

Председатель Лиги азербайджанцев Самарской области России Ширван Керимов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Разрешите от имени многочисленных членов Лиги азербайджанцев Самарской области России и от себя лично сердечно поздравить Вас с днем рождения, передать самые искренние пожелания. Патриотичные азербайджанцы мира, отмечающие Ваш день рождения с хорошим настроением, приветствуют Ваши большие заслуги перед народом, государством.

Важнейшим фактором, сделавшим этот день знаменательной датой, стало то, что Вы своими смелыми, решительными шагами, мудрыми политическими решениями в год 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева полностью восстановили территориальную целостность, суверенитет нашей страны, выполнив завет отца.

Уважаемый Президент, азербайджанскому народу очень повезло, что у него такой Президент, Верховный главнокомандующий, как Вы. Это еще раз подтверждает большая работа, которую Вы проводите для развития страны, обеспечения благополучия, спокойствия народа.

Сегодня Азербайджанская Республика занимает достойное место среди стран мира. Каждый из нас гордится, что является азербайджанцем. Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что мы испытали эту гордость.

Уважаемый господин Президент, желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, новых успехов в Вашей высшей государственной деятельности на благо Азербайджана. В каком бы уголке мира мы ни жили, мы всегда рядом с Вами".

Руководитель действующего в Нидерландах Международного союза азербайджанских женщин Кямаля Джалилова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Международного союза азербайджанских женщин прошу Вас принять наши искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика прошла большой путь развития, завоеваны важные достижения во всех сферах жизни страны.

Желаем Вам успехов на президентских выборах, которые пройдут 7 февраля 2024 года. Мы - азербайджанские женщины, проживающие в разных странах мира, поддерживаем Вашу политику.

Желаем Вам здоровья, дальнейшего развития Азербайджана, успехов в Вашей высшей государственной деятельности во имя более счастливого будущего народа".

Главный раввин Общины европейских евреев Азербайджана Шнеор Сегал направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения. Согласно еврейской традиции, день рождения очень важная дата, ведь именно в этот момент Всевышний решает, что весь мир не может больше существовать без этого конкретного человека. Это утверждение полностью относится к Вам: Ваш ежедневный труд, энергия, мудрые решения очевидным образом влияют на ход истории. Благодаря Вашему руководству и неустанному личному вкладу наша страна из года в год достигает невероятных высот: триумфально освобождены все наши исконные территории, Азербайджан процветает и по праву занимает достойное место на мировой арене.

Неоценим Ваш вклад в установлении истинно толерантного, добрососедского отношения между всеми народами Азербайджана. Не секрет, что в наши дни в мире поднимается новая волна антисемитизма. Такое положение вещей несвойственно нашей стране: испокон веков евреи в Азербайджане жили в мире и дружбе со всеми жителями нашей страны, вне зависимости от вероисповедания. Тот факт, что такое отношение остается и сегодня, - Ваша личная огромная заслуга, все евреи нашей страны безмерно благодарны Вам за это. Мало где в мире созданы подобные условия для процветания и безопасности еврейской общины.

В этот день я с большим удовольствием выражаю Вам свою личную благодарность и уважение, искренне желаю новых успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия, много радости от детей и внуков. И, как принято по еврейской традиции, мазаль тов, до 120".

Председатель правления Федерации турецко-азербайджанских обществ Адалят Туран и заслуженный деятель науки, лауреат Государственной премии, профессор Амирулла Мамедов направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Передаем Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Происходящие в Азербайджане под Вашим руководством процессы развития в течение последних 20 лет, строительство армии, освобождение наших земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне, полное восстановление нашего суверенитета в результате антитеррористических мероприятий, поднятие нашего трехцветного Флага на всех территориях Родины вселили в каждого азербайджанца чувство гордости. Благодарный азербайджанский народ признателен Вам, нашей доблестной Армии, и никогда этого не забудет. Вы исполнили завет великого лидера Гейдара Алиева, 100-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Большего счастья быть не может! Мы, азербайджанские ученые, живущие и работающие в Турции, гордимся Вами. Ваше имя золотыми буквами вписано в историю нашего Азербайджана.

На днях Вы подписали Распоряжение о проведении в Азербайджане 7 февраля 2024 года внеочередных выборов президента. Считаем, что после исторической Победы и полного восстановления территориальной целостности Азербайджана проведение новых президентских выборов было необходимым. Конечно, Вы, как профессиональный политик, правильно оценили этот вызов времени и сделали смелый шаг. Так же, как и граждане Азербайджана, проживающие во всем мире, азербайджанские ученые, проживающие в Турции, как всегда, примут участие и в этих выборах и проголосуют за Вас - нашего победоносного Верховного главнокомандующего. Верим, что и на этих выборах победа будет за Вами. Азербайджану нужен такой мудрый лидер, как Вы.

Господин Президент, мы, деятели науки, обещаем всегда прилагать усилия для того, чтобы высоко держать имя нашей Родины - Азербайджана.

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей высшей государственной деятельности".

Члены правления действующего в Грузии Центра молодежи "Альянс" Рена Гусейнова и Лейла Амрахова направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени коллектива нашего центра сердечно поздравляем Вас с днем рождения. С гордостью отмечаем, что открытие Центра молодежи "Альянс" совпало с Вашим днем рождения. Ответственность этой знаменательной и славной даты еще больше вдохновляет нас в нашей деятельности.

Господин Президент, Вам принадлежат большие заслуги перед Азербайджанским государством и народом за минувшие 20 лет, в течение которых Вы осуществляли деятельность в качестве руководителя страны. Вы всегда были верны принципам государственности, заложенным великим лидером Гейдаром Алиевым, и подняли Азербайджан на высокие вершины. Мы гордимся Вами. Вы - дорогой друг грузинских азербайджанцев. Мы благодарны Вам за внимание и заботу. Граждане Азербайджана, проживающие в Грузии, поддержат Вас, с чувством радости и гордости приняв участие в предстоящих 7 февраля 2024 года президентских выборах, проголосуют за светлое будущее нашего народа.

Передаем наши поздравления, наилучшие пожелания Вам и Вашей семье и по случаю наступающего Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года".

Бывший президент российского Публичного акционерного общества "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Позвольте искренне поздравить Вас с днем рождения!

Осуществляемая под Вашим мудрым руководством последовательная политика глубоких преобразований и модернизации, продуманная система мер по обеспечению устойчивого и сбалансированного развития экономики страны находит признание во всем мире. В республике успешно развиваются энергетический и строительный комплексы, легкая и тяжелая промышленность, транспортная инфраструктура, социальная сфера, наука и культура.

Хотел бы выразить Вам огромную благодарность за внимание к деятельности компании "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане. Мы приложим все усилия, чтобы в полном объеме выполнить обязательства по текущим проектам, а также расширить и укрепить наше долгосрочное сотрудничество с азербайджанскими партнерами.

Позвольте пожелать Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья на долгие годы, счастья, благополучия, новых успехов на высшем государственном посту на благо прогресса и процветания Азербайджанской Республики и ее дружественного народа!

Главный исполнительный директор российского Публичного акционерного общества "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство!

Позвольте от имени руководства ПАО "ЛУКОЙЛ" и от себя лично сердечно поздравить Вас с днем рождения!

Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт, организаторский талант, личные качества снискали Вам заслуженное уважение коллег и партнеров в стране и за ее пределами. Сегодня Азербайджан под Вашим руководством демонстрирует устойчивое и динамичное развитие. Успешно решаются актуальные государственные задачи, проводится последовательная работа, направленная на улучшение инвестиционного климата и расширение торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Хотел бы поблагодарить Вас за Вашу личную поддержку и неизменное внимание к деятельности "ЛУКОЙЛа" в Азербайджанской Республике и заверить, что мы намерены и дальше активно развивать взаимовыгодное сотрудничество с азербайджанскими партнерами в интересах наших двух стран.

От всего сердца желаю Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, благополучия и новых больших успехов в Вашей ответственной деятельности на высшем государственном посту".

Председатель Шведско-азербайджанской ассоциации культуры Севда Дадашева направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий.

Сердечно поздравляем Вас с днем рождения. Мы благодарны Вам за все, что Вы сделали для развития и укрепления Азербайджанского государства. Хотя мы находимся вдалеке от Родины, мы всегда с Вами.

Азербайджанская диаспора, которая всегда чувствует Ваши внимание и заботу, и впредь будет усиливать решимость. Национальные интересы Азербайджана являются для нас самым важным вопросом. Мы гордимся Вами и Вашей успешной политикой. Азербайджанцы всего мира вместе с азербайджанским народом, объединенным в единый кулак, всегда поддерживают Вас".

Председатель Общества германо-азербайджанской дружбы Лала Мамедли направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени азербайджанцев, проживающих в Германии, сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Мы знаем Вас как мудрого главу государства, проводящего взвешенную политику, направленную на развитие Азербайджана, благосостояние народа, и истинного патриота. Убеждены, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика будет уверенно двигаться вперед по пути строительства демократического государства, стабильного экономического и социального развития. Ваши неустанные усилия, доверие народа, работа, которую Вы проводите для того, чтобы жизнь граждан стала более благополучной, приумножат Ваши успехи в высшей государственной деятельности. Желаем Вам успехов на президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года.

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия".

Председатель Aзербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду" Франгиз Багирова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий.

От имени членов нашего Общества и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения. С девизом "Вперед с Ильхамом" желаем Вам крепкого, как "Железный кулак", здоровья. Выражаем Вам глубокую признательность за то, что Вы подарили нам долгожданную Победу, не сравнимую ни с чем радость триумфа. Мы всегда с Вами.

Да здравствует Верховный главнокомандующий!".

Председатель Чешско-азербайджанского научного и культурного центра Азер Керимов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Чешско-азербайджанского научного и культурного центра, объединяющего известных интеллигентов, деятелей науки, работников образования, бизнесменов Чешской Республики и наших соотечественников, поздравляем Вас с днем рождения, выражаем наилучшие пожелания.

Мы поддерживаем проводимую Вами эффективную внутреннюю и внешнюю политику во имя единства, солидарности и счастливого будущего народа Азербайджана.

Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейшего развития Азербайджана, новых успехов в Вашей почетной деятельности на благо народа.

Да хранит Вас Всевышний!".

Председатель Ассоциации азербайджанской культуры в Италии Маис Нуриев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Ассоциации азербайджанской культуры, занимающейся диаспорской деятельностью в итальянском городе Милан, передаем Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Мы с большим интересом и гордостью следим за успешными результатами Вашей внутренней и внешней политики. Очень рады видеть растущий авторитет Азербайджана как в регионе, так и в мире благодаря Вашей дальновидной политике и мудрому руководству, с гордостью поддерживаем каждый Ваш шаг. Выражаем Вам глубокую признательность за ту славную страницу, которую Вы открыли в истории нашей страны. Ваши слова: "Наша сила в единстве!" - это жизненный девиз каждого из нас. Вы - наша гордость. Мы, люди, любящие свою Родину, всегда поддерживаем и будем поддерживать Вас".

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Для меня честь поздравить Вас с днем рождения и передать наилучшие пожелания.

В то же время искренне поздравляю Вас со всеми успехами, завоеванными Азербайджаном, в том числе его достижениями в обществе и в области спорта.

Ваше дальновидное лидерство и приверженность устойчивому развитию Вашей страны поистине вдохновляют и являются образцовыми. Пусть Ваша политика и мудрость ведут Вашу страну к большему развитию и обеспечат светлое будущее во всех сферах жизни!

Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С днем рождения!

С глубоким уважением и почтением".

Председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шахин Шыхлинский направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Президент, победоносный Верховный главнокомандующий!

Свидетельствуя Вам свое почтение от имени многочисленной азербайджанской общины Уральского Федерального округа Российской Федерации и от себя лично, хотим поздравить Вас с днем рождения.

Ваши человеческие качества, политическая воля, инициативность, энергия, профессионализм заслужили высокую оценку народа и руководителей других государств.

Все Ваши усилия, направленные на развитие Азербайджанской Республики, подъем ее экономики и культуры, получают поддержку. Желаю, чтобы Вам всегда сопутствовал успех в Вашей деятельности по дальнейшему социально-экономическому развитию нашего любимого Азербайджана, повышению качества жизни земляков.

Пусть Ваши знания, опыт, мудрость способствуют укреплению единства и согласия в мире, а также укреплению взаимоотношений с исторически близким нам, дружественным союзником и партнером - Российской Федерацией! Мы, азербайджанцы, испытываем гордость и радость от единства духа и силы всего азербайджанского народа, который, объединившись вокруг Вас, поддерживает Вашу внутреннюю и внешнюю политику.

Благодаря Вашему таланту полководца, дипломатическому мастерству, принципиальности и железной воле 44-дневная Отечественная война в 2020 году завершилась освобождением наших земель от оккупации, была обеспечена территориальная целостность нашей страны. Спустя которое время в Карабахе началась восстановительная работа. Все это - результаты Вашей дальновидной политики, проведенных Вами политических, экономических и военных реформ.

Теперь мы можем смело заявить, что азербайджанский народ - народ-победитель. Весь азербайджанский народ знает, что судьба нашей страны находится в заботливых и надежных руках.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо Азербайджанской Республики!

Вы осчастливили весь наш азербайджанский народ! Мы гордимся Вами, верим, надеемся и любим Вас!

Да здравствует независимый Азербайджан!

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

С уважением и чувством глубокой признательности".

Советник губернатора Приморского края Российской Федерации, председатель Приморской краевой национально-культурной общественной организации "Азербайджанский конгресс" Мардан Новрузов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Представители дальневосточной азербайджанской диаспоры в России от всей души поздравляют Вас с днем рождения. Мы рады, что Президент пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный, дальновидный, прагматичный и надежный лидер страны.

Вы прошли долгий путь в строительстве суверенного, стабильного и процветающего Азербайджана, продолжили дело отца, общенационального лидера Гейдара Алиева, и завоевали любовь народа. Мы гордимся логистическими, экономическими и социальными проектами, реализованными за время Вашего пребывания на посту. Компании и государства, сотрудничающие со страной, характеризуют республику как надежного партнера и союзника.

Отдельное место среди Ваших заслуг занимает сохранение и укрепление независимости Азербайджана. Под руководством Верховного главнокомандующего наши оккупированные земли были освобождены в ходе 44-дневной Отечественной войны. А в результате проведенных в этом году антитеррористических мероприятий, которые продолжались менее суток, были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет нашей страны.

Господин Президент, еще раз сердечно поздравляем Вас, желаем крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности. В этом году исполнилось 20 лет Вашего самоотверженного труда на посту Президента, и азербайджанцы, несомненно, запомнят историческую значимость работы, проделанной за минувшие годы. Мы рады, что всегда можем рассчитывать на поддержку нашего Президента.

С глубочайшим уважением".

Координационный совет американских азербайджанцев и входящих в него организаций направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Президент, господин Верховный главнокомандующий.

От имени Координационного совета американских азербайджанцев и входящих в него организаций сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

Ваша плодотворная деятельность на благо Родины, Ваши деловые и личные качества, умение решать сложные вопросы по праву снискали Вам большой авторитет и глубокое уважение в родном Азербайджане и за его пределами.

Имеющая большое значение в истории Азербайджана славная Победа в Отечественной войне, завершившаяся освобождением Карабаха от оккупации, была достигнута благодаря Вашей дальновидности, мудрому руководству, твердым решениям и вере в наш народ. Результаты проводимых благодаря Вашим усилиям высокими темпами восстановительных работ в Карабахе после войны заслуживают одобрения. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добивается больших успехов в социально-экономическом развитии и неуклонно укрепляет свой авторитет на международной арене.

Мы высоко ценим Вашу оценку деятельности азербайджанских диаспорских организаций за рубежом. Повысив эффективность нашей деятельность в США, мы продолжим доносить до американской общественности правду об Азербайджане. Ваши рекомендации на Съезде Победы азербайджанцев мира для нас очень важны и ценны.

Господин Президент, пользуясь случаем, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей деятельности во имя развития Азербайджана и благополучия нашего народа.

Желаем Вам успехов на предстоящих 7 февраля следующего года внеочередных президентских выборах. Мы призываем всех граждан Азербайджана принять участие в выборах и поддержать Вас".

Советник губернатора Ульяновской области России по национальным вопросам, председатель Общественной организации "Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия" Ислам Гусейнов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент!

От имени Общественной организации "Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия" и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения!

Под Вашим грамотным и мудрым руководством Азербайджанская Республика уверенно развивается. А высокий профессионализм, решимость и целеустремленность позволили обеспечить сохранение традиций, культурное и экономическое развитие, социальную стабильность в государстве. Особую признательность и благодарность мы хотели бы выразить за Вашу поддержку в развитии дружественных отношений и делового партнерства между Азербайджанской Республикой и Ульяновской областью.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в достижении всех намеченных целей, крепкого здоровья, благополучия, неисчерпаемого запаса энергии и сил для созидательной и плодотворной работы. Пусть Ваш профессиональный и жизненный опыт помогает эффективно решать поставленные задачи.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!".

Глава азербайджанской диаспоры города Сочи, председатель Сочинской городской общественной организации "Азербайджанский центр поддержки соотечественников "Достлуг" Ильгар Салимов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Позвольте искренне поздравить Вас с днем рождения от имени азербайджанцев, проживающих в городе Сочи и Краснодарском крае Российской Федерации. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и успехов в работе на благо и прогресс нашего родного Азербайджана.

В то же время мы пользуемся случаем, чтобы еще раз поздравить Вас с предстоящим Днем солидарности азербайджанцев мира. Этот праздник, основанный великим лидером Гейдаром Алиевым и являющийся символом единства азербайджанцев всего мира, в этом году особенно знаменателен, так как мы впервые будем отмечать его в условиях полного восстановления нашей территориальной целостности. Мы также освободили Ханкенди. Азербайджан - полностью независимое, суверенное государство. Это, конечно, результат Вашей успешной политики. Победа нашего народа, нашей победоносной Армии.

Господин Главнокомандующий, хотя мы, азербайджанцы, проживающие в России, живем за пределами Родины, наши сердца всегда бьются с Азербайджаном. Мы внимательно следим за происходящими на Родине процессами и приветствуем Вашу работу. Азербайджанцы, проживающие в городе Сочи и Краснодарском крае, также поддержат Вас на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года. Мы очень рады, что наш Азербайджан возглавляет такой Президент, как Вы. Благодаря Вам сегодня Азербайджан знают во всем мире. Под Вашим руководством наша страна будет и дальше развиваться и добьется больших успехов. Мы абсолютно уверены, что на этих выборах наш народ единогласно проголосует за Вас - Главнокомандующего своей победоносной армии.

Созданная в городе Сочи городская общественная организация "Азербайджанский центр поддержки соотечественников "Достлуг" поставила перед собой цель привить язык и культуру Азербайджана нашим соотечественникам, живущим здесь, особенно нашей азербайджанской молодежи, рожденной в России. В то же время мы стараемся достойно пропагандировать культуру, язык и историю Азербайджана, привлекая представителей других национальностей, которые имеют благие намерения, любят и помогают Азербайджану.

Еще раз поздравляем Вас, передаем наилучшие пожелания".

Председатель Монреальского общества Канада-Азербайджан Рена Муслимова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий.

Для меня честь от имени Монреальского общества Канада-Азербайджан и от себя лично передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Сегодня Азербайджан является могущественным, победоносным государством. Успехи, достигнутые Азербайджаном под Вашим руководством как внутри страны, так и на международной арене, Ваша политическая мудрость, исключительная компетенция высоко оцениваются и мировыми политическими лидерами. Благодаря проводимой Вами дальновидной и решительной политике были написаны славные страницы истории Азербайджана. Смелые, отважные солдаты и офицеры победоносной Азербайджанской армии, Верховным главнокомандующим которой Вы являетесь, освободили наши земли от оккупации, одержали историческую Победу, благодаря которой восторжествовала справедливость. Успешные шаги, предпринятые благодаря Вашей мудрой политике на пути социально-экономического развития, восстановление в короткий срок освобожденных территорий, проводимые на высоком уровне строительная работа и благоустройство радуют глаз.

Несмотря на то, что мы живем далеко от Родины, наши сердца всегда наполнены любовью к ней. С чувством большого волнения, гордости и радости мы наблюдаем за тем, как Вы поднимаете славный флаг Азербайджана и выступаете с речью в освобожденных от оккупации городах и районах. Трудно выразить словами чувства, которые мы испытали во время проведенного в Ханкенди военного парада. Со слезами радости на глазах, с большой гордостью наблюдая за этим историческим парадом, мы еще раз стоя приветствовали Вас и нашу Армию. На протяжении многих лет азербайджанцы мира на всех праздниках выражали лишь одну мечту и пожелание - "пусть настанет тот день, когда наши земли будут освобождены от оккупации и флаг Азербайджана будет развеваться в Шуше, Ханкенди и на других наших исторических территориях". Победоносный Верховный главнокомандующий, благодаря Вашему героизму и героизму доблестной Азербайджанской армии мечта нашего народа сбылась. Сегодня мы живем с гордостью, с высоко поднятой головой, как народ-победитель.

Господин Президент, еще раз поздравляем Вас, выражая глубокое почтение и любовь, желаем Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в высшей государственной деятельности на благо страны. Мы также сердечно поздравляем Вас и Вашу прекрасную семью с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, передаем наилучшие пожелания".

Руководитель Азербайджано-турецкого общества культуры в Нидерландах Ильхан Ашкын направил поздравительное письмо Президенту.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, уважаемый Верховный главнокомандующий.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и больших успехов в делах.

Под Вашим руководством как Верховного главнокомандующего славная Азербайджанская армия спустя 30 лет избавила, наконец, свои исконные земли от вражеской оккупации. Благодаря Вашей политической и стратегической решимости карабахский конфликт был решен раз и навсегда. Как представитель азербайджанского народа, проживающий за пределами страны, и руководитель диаспорской организации, выражаю Вам глубокую признательность.

После Отечественной войны в Карабахском регионе Азербайджана под Вашим руководством реализуются масштабные восстановительные работы и реконструкция. Проведенные за короткий срок восстановительные работы поистине восхищают. Также очень отрадно, что бывшие вынужденные переселенцы, тридцать лет назад насильственно изгнанные из родных краев, сегодня возвращаются к родным очагам.

Вы написали новую историю Азербайджана. Под Вашим руководством сегодня Азербайджан признан на международной арене как стабильная страна, достойно выполняющая свои обязательства. Мы искренне поддерживаем работу, которую Вы, как прагматичный и рационально мыслящий Лидер, проводите для устойчивой политической стабильности, безопасности и мира. Уверены, что проводимая Вами политика принесет нашей стране еще более грандиозные успехи и победы.

Уважаемый господин Президент, еще раз сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов на пути, ведущем Азербайджан к новым высотам".

Президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников, президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, почетный работник юстиции России Гасан Мирзоев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Ваша активная жизненная позиция патриота и гражданина, безукоризненное исполнение задач государственной важности являются примером достойного служения Отечеству. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий Лидер своей страны.

Под Вашим эффективным руководством в условиях сложнейшей геополитической ситуации Азербайджан уверенно идет вперед по пути масштабных политических, экономических реформ и преобразований, повышения социального благосостояния населения и активно участвует в решении актуальных международных и региональных проблем.

Вы являетесь достойным продолжателем реформаторского пути Гейдара Алиевича Алиева в Азербайджанской Республике. Благодаря Вашей мудрой политике с каждым днем расширяются и крепнут экономические, культурные, политические связи между Азербайджаном и Россией. Я, как соотечественник, горжусь исторической Родиной и дорожу ею.

Пусть энергия, бодрость и сила духа остаются с Вами на долгие-долгие годы! Желаю Вам здоровья, долгих лет жизни, успехов в Вашей государственной деятельности и новых свершений на благо народа Азербайджана.

Мира и благополучия Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу".

Председатель функционирующего в Киеве Азербайджано-украинского объединения деловых людей и промышленников Али Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени коллектива Азербайджано-украинского объединения деловых людей и промышленников поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам крепкого здоровья, успешного претворения в жизнь всех желаний и намерений, а нашей стране - мира, благополучия и процветания.

Господин Президент, благодаря Вашей успешной политике наши земли были освобождены от оккупации. Успехи, достигнутые в результате славной Победы, одержанной в Отечественной войне, в сентябре 2023 года увенчались антитеррористическими мероприятиями локального характера, Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет в пределах международно признанных границ.

Сегодня, когда Азербайджанская Республика вступила в новый этап в своем развитии, мы приветствуем Ваши последовательные и неутомимые усилия, направленные на достижение устойчивого мира в регионе. Вклад, вносимый Азербайджаном в стабильность, безопасность и развитие в регионе благодаря реализации важных региональных инициатив и проектов в рамках многостороннего сотрудничества, действительно заслуживает одобрения. Особенно мы выражаем Вам глубокую признательность за гуманитарную помощь народу Украины в сложное для этой страны время.

Уважаемый господин Президент, желаем Вам еще больших успехов в Вашей деятельности, а также выражаем готовность внести вклад в усилия, направленные на полное выявление и использование потенциала региона путем реализации инклюзивных региональных инициатив и проектов глобального значения.

С глубоким уважением и почтением".

Председатель функционирующего в Швеции Общества "Во имя Азербайджана" Надир Холленбранд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан добился больших успехов. Мы верим в то, что Ваша дальновидная политика всегда будет вести республику к ярким победам. Мы всегда рядом с Вами. Мы поддержим Вас на предстоящих внеочередных президентских выборах.

Пользуясь случаем, желаем Вам крепкого здоровья, успехов в делах".

Председатель Ассоциации азербайджанцев Финляндии Васиф Мурадлы и председатель Общества азербайджанских женщин Финляндии Арзу Огтай направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени Ассоциации азербайджанцев Финляндии и Общества азербайджанских женщин Финляндии сердечно поздравляем Вас с днем рождения и передаем наилучшие пожелания.

В результате мудрой и целенаправленной политики, которую Вы проводили за минувшие 20 лет, успешно продолжая идеи общенационального лидера Гейдара Алиева, Азербайджан стал ведущим государством региона, завоевал высокий авторитет в мире.

Территориальная целостность и суверенитет нашей страны были полностью восстановлены в результате грандиозных побед, завоеванных нашей славной Армией под Вашим руководством как Верховного командующего в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также в результате антитеррористических мероприятий, проведенных в течение 24 часов в 2023 году. Вы стали победоносным Полководцем, который впервые за нашу последнюю 200-летнюю историю освободил наши земли от оккупации.

Пользуясь случаем, поздравляем Вас также с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым 2024 годом. Желаем Вам успехов на внеочередных президентских выборах, которые состоятся 7 февраля 2024 года. Мы верим в Вашу уверенную победу".

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Мехмет Сурейя Эр направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

Имею честь передать Вам от имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) и от себя лично искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

В тюркском мире высоко оценивают усилия, предпринимаемые под Вашим руководством Азербайджанской Республикой - одним из государств-учредителей Парламентской ассамблеи тюркских государств, направленные на дальнейшее укрепление единства, солидарности и сотрудничества тюркских государств. Отношения с братскими государствами, основанные на крепкой дружбе, взаимоуважении и доверии, оказывают сильное влияние на обогащение и развитие по восходящей этого сотрудничества.

Завоеванные достижения имеют большое значение для тюркского мира. Уверен, что при поддержке, оказываемой Вами во имя нашего единства, связи между тюркскими государствами станут еще более многовекторными.

Также еще раз выражаю Вам глубокую признательность за постоянное внимание и условия, созданные Правительством Азербайджанской Республики для плодотворной деятельности Секретариата ТЮРКПА.

Пользуясь этой приятной возможностью, сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с наступающими Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю Вам постоянных успехов в Вашей высшей государственной деятельности".

Член правления Общества с ограниченной ответственностью CLAAS Global Sales Германии Кристиан Радонс направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени правления Общества с ограниченной ответственностью CLAAS Global Sales и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Пусть Ваши усилия и дальше будут приносить Азербайджанской Республике процветание, стабильность и мир! Азербайджан имеет стратегическое значение на Кавказе для компании CLAAS. Мы, как группа CLAAS, всегда стараемся, чтобы азербайджанские фермеры пользовались сельскохозяйственной техникой и услугами нашей компании и были удовлетворены нашей деятельностью".

Сенатор Российской Федерации Ильяс Умаханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Во всем мире Вас воспринимают как выдающегося государственного деятеля, мудрого и достойного продолжателя дела Вашего великого отца. Для братского азербайджанского народа Вы являетесь признанным лидером, обеспечившим на протяжении многих лет поступательное развитие Азербайджанской Республики, укрепление ее авторитета на международной арене. С Вашим именем навечно будет связано восстановление территориальной целостности и единства страны. Значимость Вашего вклада в развитие союзнических отношений между нашими странами и народами сложно переоценить.

Горжусь тем, что долгие годы нас связывают узы дружбы и взаимного уважения, заветы наших старших.

В этот светлый день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, присущей Вам неиссякаемой энергии, плодотворной деятельности на благо азербайджанского народа. Пусть все задуманное и запланированное свершится, а Ваша созидательная деятельность всегда сопровождается семейным благополучием, радостью дружеского общения и прекрасным самочувствием. Уверен, что тесные взаимовыгодные экономические и гуманитарные связи, которые объединяют Россию и братский Азербайджан, будут развиваться и впредь".

Основатель и генеральный исполнительный директор функционирующей в США компании Joblio Джон Пурижански направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для меня большая честь передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, пожелания здоровья, счастья.

Вы превратили Азербайджан в образцовое общество толерантности и защиты прав человека. Как руководитель многонациональной компании и опытный международный эксперт, я могу подтвердить, что в Азербайджане проявляются беспрецедентное внимание и уважение к различным религиям и этническим общинам. Как американец еврейского происхождения, я выражаю Вам благодарность за внимание и заботу, которую Вы проявляете к еврейской общине Азербайджана".

Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Виктор Пинский направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Пусть бодрость духа, энергия и оптимизм помогут Вам решать самые сложные государственные задачи на благо Азербайджанской Республики, а высокие профессиональные и человеческие качества станут залогом дальнейших успехов и развития страны!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия на долгие годы".

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше высокопревосходительство.

От имени Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, неиссякаемой созидательной энергии, успехов и дальнейшей плодотворной работы. Света, мира и добра Вам и Вашим близким".

Депутат Кнессета, председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Ильхам Алиев!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения.

В нынешнем году исполнилось двадцать лет, как Вы стоите у руля Азербайджанской Республики и продолжаете дело Вашего отца, легендарного государственного деятеля Гейдара Алиева.

Под Вашим руководством страна добилась больших успехов в политической, экономической, культурной и других сферах. Я часто бываю в Баку и являюсь свидетелем огромных перемен, произошедших в Азербайджане за годы Вашего правления.

Желаю Вам крепкого здоровья, как говорят у нас в Израиле, - до ста двадцати.

Дальнейших Вам успехов на благо Вашей прекрасной страны. Мира и процветания Азербайджанской Республике!"

Председатель Русского национального комитета по Черноморскому экономическому сотрудничеству Виктор Архипов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Русский национальный комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству от всей души сердечно поздравляет Вас с днем рождения!

Ваш безупречный авторитет и те серьезные успехи, которых Вы добились на посту Президента Азербайджана, говорят о Вашем высоком профессионализме, компетентности, целеустремленности, деловых качествах и самоотдаче, о человеке, способном решать важнейшие государственные задачи.

В этот праздничный день для Вас от всего сердца хочу пожелать Вам, господин Президент, дальнейших успехов, сил и благополучия, чтобы рядом всегда были люди, на которых можно положиться в любой ситуации. Вы активно содействуете развитию конструктивного двустороннего диалога, вносите свой весомый вклад в укрепление традиционно дружеских связей между нашими странами и народами.

Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашей семье".

Генеральный директор государственной корпорации "РОСТЕХ" Российской Федерации Сергей Чемезов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

Примите самые добрые и искренние поздравления с днем рождения!

Талантливый политик, сегодня Вы решаете масштабные задачи, направленные на дальнейшее развитие и укрепление республики.

Азербайджан пользуется большим авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении важных международных вопросов. Двусторонние отношения между нашими странами динамично развиваются в самых разных направлениях, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Уверен, что Россия и Азербайджан и в дальнейшем будут поддерживать и наращивать партнерские связи на благо наших дружественных народов.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего!".

Президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, заслуженный журналист Российской Федерации Дмитрий Лиханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

От имени Российского детского фонда и Международной ассоциации детских фондов примите сердечные поздравления с днем рождения.

Более 35 лет Детский фонд стоит на защите детства и мы рука об руку идем к высокой цели - формированию достойного будущего нового поколения граждан. В такие дни мы вспоминаем с любовью наших родителей, которые жили интересами Родины и ее народа.

Желаю Вам крепкого здоровья, хорошего настроения, душевной бодрости и сил. Пусть благие дела вершатся с успехом и с легким сердцем, а наградой будут улыбки счастливых детей Азербайджанской Республики".

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для меня честь от имени Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и от себя лично передать Вашему превосходительству самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пользуясь этой приятной возможностью, считаю своим долгом выразить восхищение Вашими управленческими, дипломатическими и лидерскими качествами как Президента Азербайджанской Республики, являющейся одним из самых надежных партнеров в усилиях по обеспечению стабильности и устойчивости нефтяного рынка на основании Декларации о сотрудничестве стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Еще раз выражаю Вашему превосходительству признательность за то, что, несмотря на напряженный график работы, Вы уделили время и приняли меня во время моего визита в Баку в нынешнем году.

Уважаемый господин Президент, мы всегда признательны Вам за неоценимое гостеприимство, оказанное нашей организации в ходе встреч на высшем уровне во время визитов в Вашу прекрасную страну.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов и руководства Азербайджанской Республикой на протяжении многих лет".

Генеральный директор Информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые теплые поздравления с днем рождения от коллектива Информационного агентства России ТАСС и меня лично.

Ваш жизненный путь - это созидание. Он неразрывно связан со служением народу, которому Вы отдаете все свои силы и таланты незаурядного лидера.

Ваше умение объединить все внутренние ресурсы, направив их на развитие страны, служит важнейшим фактором, позволяющим обществу успешно справляться с вызовами времени.

Масштабные экономические и гуманитарные проекты, реализованные в республике под Вашим руководством, создают широкие возможности для ее процветания.

В России с особым теплом и любовью относятся к Азербайджану. Содействуя практической реализации межгосударственных соглашений, Вы создаете прочную основу для укрепления связей между народами наших стран, которая служит гарантией успешного будущего России и Азербайджана.

В своей работе ТАСС уделяет важное внимание освещению ключевых событий в жизни республики. Рассчитываю, что наше информационное сотрудничество получит новое качественное продолжение.

Позвольте в день Вашего рождения выразить Вам глубочайшее уважение и пожелать крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов на благо народа Азербайджана".

Руководитель фракции Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Российской Федерации Леонид Слуцкий направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Дорогой Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите мои самые теплые пожелания крепкого здоровья и успехов и мои заверения в высочайшем к Вам почтении.

Являясь достойным преемником и незаурядным продолжателем дела Вашего великого отца, Вы уже добились много из того, о чем он мечтал, смогли утвердить для Азербайджана свой верный путь развития независимости, обеспечили значимые успехи в его политическом, экономическом и социальном позиционировании на международной арене.

Вы сами, несомненно, уже сложившийся опытный, решительный, дальновидный, благородный, государственный деятель. Уверен, что и в дальнейшем на этом пути Вы не пожалеете сил и способностей в деле служения решению самых сложных вопросов и дальнейшего развития возможностей Азербайджана, защиты его интересов и улучшения качества жизни граждан.

Очень дорожу нашими товарищескими отношениями, удовлетворен их конструктивным содержанием, всегда рад встречам с Вами и с Вашей дружной семьей.

От всей души, уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов и всего самого доброго".

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, заместитель координатора депутатской группы по связям с парламентом Азербайджанской Республики Дмитрий Савельев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Разрешите от всей души поздравить Вас с днем рождения.

Самое глубокое уважение и восхищение вызывают Ваши прозорливость и мудрость, исключительная компетентность и максимальная самоотдача, непререкаемый авторитет национального лидера и вдохновителя.

Уверен, что Ваше талантливое руководство продолжит способствовать как процветанию азербайджанской земли, так и укреплению взаимоуважительных и взаимовыгодных искренних и теплых дружеских отношений между Азербайджаном и Россией.

В Ваш праздник примите сердечные пожелания нерушимого здоровья, энергии и сил для воплощения любых самых смелых замыслов.

Мира и добра, благополучия и счастья Вам, Вашей замечательной семье и всей Вашей стране".

Советник генерального директора ООО "SOCAR ENERGY GEORGIA" Юрий Чахунашвили направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

С особым чувством сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, радости семейной жизни, больших жизненных сил и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности во благо страны и народа.

Мы, Ваши студенческие друзья, искренне гордимся достигнутыми под Вашим руководством успехами Азербайджана как внутри страны, так и на международной арене. Особенно ярко эти успехи проявились в ходе одержанных под Вашим руководством исторических побед азербайджанского народа. Благодаря проводимой Вами мудрой и взвешенной внешней политике были созданы предпосылки этой победы, а Ваш талант Главнокомандующего и героизм азербайджанских солдат и офицеров деоккупировали и вернули в родное лоно исконные исторические земли Азербайджана. В дальнейшем проведенная под Вашим руководством в короткий срок реабилитация возвращенных территорий показала, что Карабах становится жемчужиной Азербайджана.

Позвольте еще раз пожелать всего самого доброго и скорейшей реализации Ваших планов и идей".

Первый заместитель генерального директора Информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович!

В этот знаменательный для Вас день примите мои самые сердечные поздравления с днем рождения!

На протяжении многих лет Вы являетесь гарантом стабильной и благополучной жизни страны, надежным защитником народа Азербайджана, ярким участником мировой экономической и политической жизни, важнейшим партнером России. Ваша мудрая политика, стратегическое мышление, целеустремленность и проницательность уже давно заслужили высшие оценки, глубокое уважение и благодарность народа Азербайджана, признание всего мирового сообщества.

От всей души желаю Вам счастливой и самое главное долгой жизни! Пусть она будет наполнена радостными событиями, добрыми делами и грандиозными достижениями.

Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким! Мира и процветания Вам и народу Азербайджана!"

Генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий и заместитель генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - полномочный представитель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Совете Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств примите поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваши глубокие знания и высочайший профессионализм позволяют Вам отстаивать интересы своего государства, вести открытый политический диалог. Ваша последовательная деятельность, безусловно, способствует социально-экономическому развитию республики и ее традиционно активному участию в укреплении многогранного сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств.

Желаем Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов во благо народа Азербайджанской Республики!"

Президент Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, господин Президент.

С днем рождения!

Для меня честь, присоединившись в этот знаменательный день к азербайджанскому народу и всем людям планеты, пожелать Вам - выдающемуся государственному деятелю, преданному интернационалисту и благородному человеку - счастья.

Господин Президент, я стал свидетелем того, что значит для нашей планеты Ваша деятельность и приверженность общечеловеческим ценностям. Приветствую Вас за большой вклад в развитие толерантности и мирного сосуществования, являющихся одними из основных ценностей для азербайджанского общества.

Уважаемый господин Президент, хочу заверить Вас в том, что Ваша преданность человечеству и потрясающая скромность навсегда останутся в истории. Уверен, что Вы, демонстрируя на протяжении многих лет мудрость и надежду, и впредь будете вдохновлять нас, вселяя уверенность в то, что вместе мы можем создать лучший мир.

Да ниспошлет Вам Всевышний крепкого здоровья и долгих счастливых и полных радости лет!

С глубоким уважением, почтением и дружественными приветствиями".

Президент Американского общества мугама Джеффри Вербок направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю отметить еще много таких замечательных дней.

Летом 1997 года во время Вашего визита в Нью-Йорк вместе с отцом мы провели с Вами короткую встречу в рамках Конференции президентов еврейских организаций. Всего за несколько месяцев до нашей встречи в Нью-Йорке - 23 мая 1997 года я встретился в Баку с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Ваш отец пригласил меня в свой кабинет, чтобы поделиться мыслями о великолепной культуре Азербайджана. Общенациональный лидер узнал о том, что я приехал в Баку для выступления на открытии недавно отремонтированного Театра оперы и балета и что я являюсь одним из немногочисленных неазербайджанцев, посвятивших свою жизнь изучению и пропаганде музыкальной культуры Азербайджана. С 1973 года я играю на кяманче и таре и за последние 50 лет выступил с многочисленными концертами в США, Канаде, Великобритании, Европе, Израиле и, конечно, в лучших залах Азербайджана.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с полным восстановлением суверенитета Вашей страны. День, когда я услышал об освобождении Шуши, является одним из самых счастливых дней в моей жизни. В июле 2022 года я посетил этот замечательный город, чтобы снять новый документальный фильм об Азербайджане и его музыкальной культуре, не имеющем аналога в мире азербайджанском народе, заслуживающем того, чтобы о нем знали еще больше.

Надеюсь, что мы встретимся когда-нибудь и я лично поздравлю Вас с достижениями. Я также хочу поздравить лично первую леди и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с большой работой, проводимой в области пропаганды и поддержки традиционной культуры и искусства Азербайджана. Возможно, первая леди помнит, что во время ее визита в Вашингтон в 2006 году мы познакомились на презентации таких, же как я, неазербайджанцев, являющихся почитателями азербайджанской культуры.

С добрыми пожеланиями Вам обоим".

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Российской Федерации Майис Мамедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От себя лично и от лица всех азербайджанцев, проживающих на территории Новосибирской области, поздравляю Вас с днем рождения. Желаю дальнейших успехов на посту Президента Республики, в Вашей деятельности по повышению устойчивости экономики, обеспечению и сохранению целостности государства, укреплению мира и согласия в Азербайджанской Республике.

Мы, соотечественники, независимо в какой стране находимся, гордимся и восхищаемся Вашей политикой мирового уровня и сделаем все возможное для укрепления дружбы и взаимного сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой.

Сердечно поздравляю и желаю Вам, уважаемый господин Президент, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в государственной деятельности. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку".

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с Вашим днем рождения!

Блестящий дипломат, человек высочайшей внутренней культуры, Вы наделены ярким талантом, создаете и реализуете важные проекты, полны энергии и осуществляете активную деятельность во многих ипостасях. Вы вносите большой вклад в развитие родной страны, и мне, как художнику, особенно близки культурные программы Азербайджанской Республики, которые пользуются Вашей поддержкой и неусыпным вниманием.

Благодарю за Ваше внимание к актуальным художественным проектам и международной деятельности членов Российской академии художеств, за поддержку совместных инициатив в укреплении культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Всегда помню счастливые для меня минуты общения с Вами и Вашим дорогим, незабвенным отцом Гейдаром Алиевым, несравненную атмосферу наших встреч.

Искренне рад возможности засвидетельствовать свое почтение и пожелать Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, вдохновения и неизменных успехов во всех сферах Вашей деятельности, крепкого здоровья, благополучия и процветания Вам и Вашей семье".

Губернатор Волгоградской области Российской Федерации Андрей Бочаров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От души поздравляю Вас с днем рождения!

Желаю эффективного продолжения важной и ответственной работы по дальнейшему социально-экономическому развитию Азербайджанской Республики на основе уже достигнутых результатов и реализации новых инициатив, программ и проектов развития, в том числе направленных на укрепление проверенного временем партнерства и взаимовыгодного сотрудничества регионов России и Азербайджана, крепкого здоровья, добра и всего наилучшего".

Российский предприниматель Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!

Вы - природный лидер, человек с большим сердцем и блестящим умом. Вы - победитель и всегда добиваетесь того, что нужно азербайджанскому народу. Вы - мудрый и добрый отец нации, горячо любимый всеми азербайджанцами.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья. Да благословит Аллах Вас, Азербайджан и азербайджанский народ!".

Генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и от себя лично позвольте засвидетельствовать Вам свое высокое почтение и сердечно выразить искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно идет по пути динамичного развития, добиваясь выдающихся успехов во всех областях и последовательно укрепляя свой авторитет в мире.

Будучи в числе стремительно развивающихся государств и постоянно демонстрируя неоспоримые достижения, Азербайджан обладает благоприятной средой для успешного взаимодействия с соседствующими государствами, поддерживая имидж страны на международной арене.

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА высоко ценит Ваши заслуги с целью экономического, социального прогресса страны и развития сотрудничества, где транспортная отрасль играет ключевую роль.

Пользуясь случаем, хотелось бы выразить Вам глубокую признательность и благодарность за поддержку, которую оказывает Азербайджанская Республика деятельности ТРАСЕКА на национальном и международном уровнях.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания Вам, в Вашем лице близким Вам людям и всему народу Азербайджанской Республики".

Генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011-х годах, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви, бывший министр иностранных дел Египта в 1991-2001-х годах Амр Муса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Достигнутое Вами стало возможным благодаря Вашему профессиональному лидерству и хорошо продуманной политике. Наряду с полным обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, Вы также создали уникальный пример устойчивого прогресса и подъема. Вы придаете значение мирному сосуществованию и сотрудничеству с соседями. Вы также успешно председательствовали в Движении неприсоединения, внесли важный вклад в деятельность организации. Конечно, это часть Ваших достижений в 2023 году. Я уверен, что в новом году Вы добьетесь реализации более важных целей. В их числе хотел бы особо подчеркнуть COP29. Ваши успехи высоко оцениваются членами Международного центра Низами Гянджеви, которому Вы всегда покровительствуете.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Ваше превосходительство с Новым 2024 годом, желаю Вам и Вашей семье счастья и благополучия. Желаю в Новом году Азербайджану под Вашим руководством, а также региону в целом мира, стабильности и прогресса.

Уважаемый Президент, выражаю Вам высочайшее уважение и почтение".

Полномочный представитель Управления мусульман Кавказа по Северному Кавказу Шагабитдин-Хаджи Керимов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени мусульман Северного Кавказа и себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Молитвенно желаю Вам благополучия, счастья, новых успехов и свершений на благо братского Азербайджана, во имя прочного мира на Кавказе и во всем мире.

Как Президент Азербайджанской Республики и лидер своего народа, Вы добились выдающихся результатов в деле улучшения социально-экономического развития страны и упрочения его авторитета на международной арене. Вы уделяете большое внимание вопросам духовно-нравственного развития азербайджанского народа, укреплению истинных духовных ценностей Ислама, поддержанию и углублению межрелигиозного и межнационального согласия.

Продолжая дело Вашего отца, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, Вы внесли и продолжаете вносить беспрецедентный вклад в дело укрепления государственности и территориальной целостности Азербайджанской Республики. Благодаря Вашему яркому дипломатическому таланту, политической мудрости и незаурядным лидерским качествам сегодня Азербайджан является бесспорным лидером и локомотивом создания качественно новой геополитической обстановки в регионе, глашатаем стабильности, мира и добрососедства.

Я имею честь выразить Вашему превосходительству благодарность от всех мусульман Северного Кавказа за Ваше мужество, решительность и мудрую дальновидность - качества, присущие только по-настоящему сильному и смелому человеку.

Ваше превосходительство, мы, представители духовенства Кавказа, всегда будем стоять рядом с Вами. Мы обращаем свои молитвы ко Всемогущему Аллаху ради мира, стабильности и благосостояния на Кавказе и во всем мире. Иншаллах.

Да благословит Всевышний Аллах Вашу неустанную деятельность и вознаградит Вас Своей милостью в обоих мирах".

Первый Президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с днем Вашего рождения.

Ваша целеустремленная деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики раскрыла Ваш огромный талант как крупнейшего государственного и политического деятеля современности. Последовательная и четкая реализация стратегии экономического, социального и культурного развития страны, заложенной общенациональным лидером Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, позволила Вам завоевать огромное уважение, доверие и заслуженный авторитет в обществе и на международной арене.

Высокий профессионализм, богатый жизненный опыт, умение находить политические компромиссы в самых сложных ситуациях, последовательная реализация социальной политики в интересах граждан многонационального Азербайджана позволили Вам успешно решать стоящие перед страной задачи.

В день Вашего рождения искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, новых успехов в реализации Ваших планов и начинаний на благо дальнейшего развития многонационального Азербайджана, благополучия, мира, добра, счастья и процветания".

Президент Республики Хорватия в 2015-2020-х годах Колинда Грабар-Китарович направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство, уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. Также желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности, направленной на то, чтобы вести великое Азербайджанское государство и весь регион к устойчивому миру, безопасности и процветанию".

Президент Республики Хорватия в 2000-2010-х годах Степан Месич направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.

Прошу принять мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Ваша активная деятельность, умение эффективно решать основные задачи, стоящие перед государством, и находить пути разрешения международных проблем по праву снискали Вам высокий авторитет и уважение во всем мире.

Я благодарен судьбе за то, что могу обращаться к Вам как к другу и общаться с Вами.

Господин Президент, разрешите пожелать Вам успехов в Вашей многогранной деятельности, крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Пользуясь этой возможностью, передаю Вам, Вашей семье и Вашей стране наилучшие пожелания в связи с Новым годом".

Генеральный секретарь ГУАМ Алтай Эфендиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Секретариата Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ и от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваш нынешний день рождения является свидетелем совершенно новых национальных и международных контекстов, сформированных проводимой под Вашим руководством политикой, основанной на национальных интересах, международном праве, стратегическом видении, мудрости, самоотверженности и терпении.

В этом году Азербайджанская Республика полностью освободила оккупированные земли и восстановила суверенитет над всей своей территорией в пределах международно признанных границ. Достижения, завоеванные в результате славной Победы в Отечественной войне в 2020 году, завершились антитеррористическими мероприятиями локального характера, проведенными в сентябре 2023 года.

Сегодня в стране стремительными темпами идет процесс интенсивной широкомасштабной реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации земель, возвращения людей в родные края, реинтеграции этих обширных территорий в национальную и региональную экономику.

Таким образом, 2023 год останется в истории республики как год, подытоживший 30-летний период развития независимого Азербайджана, завершившийся Победой, которая привела к полному освобождению территорий страны от оккупации и восстановлению ее суверенитета. В этом контексте символичным является и то, что в этом году Азербайджан также отметил 30-летие возвращения Гейдара Алиева к руководству республикой в критический момент, когда существование страны находилось под вопросом. Эти грандиозные 30 лет в истории нового Азербайджана также демонстрируют значение национального единства, преемственности и последовательности проводимого азербайджанским руководством политического курса, которые являются предпосылкой и гарантом побед и общих успехов страны. Особый смысл всему вышесказанному придает празднование в этом году 100-летнего юбилея общенационального лидера.

В период, когда страна вступает в новую эпоху своего развития, мы также высоко ценим Ваши последовательные и неустанные усилия по достижению справедливого и устойчивого мира в регионе. Мы высоко ценим вклад Азербайджана в стабильность, безопасность и развитие в регионе путем реализации в рамках многостороннего сотрудничества важных региональных инициатив и проектов. Желаем Вам еще больших успехов в Вашей деятельности и выражаем готовность внести свой вклад в усилия по полному выявлению и использованию потенциала региона путем реализации инклюзивных региональных инициатив и проектов глобального значения.

Желаем Вам еще больших успехов в Вашей миссии по выводу Азербайджана на новый этап развития, который отражает в себе всесторонние реформы, модернизацию и демократизацию всех сфер экономической и социальной жизни, а также дальнейшее улучшение благосостояния народа в соответствии с вызовами постоянно развивающейся глобальной среды, укрепление ведущей международной позиции и роли страны.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляем Вас с этим знаменательным днем и Вашими историческими достижениями в деле развития независимого Азербайджана, желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых великих побед на благо народа и страны".

Губернатор Ростовской области Российской Федерации Василий Голубев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас с днем рождения!

Пусть присущие Вам воля, опыт, лидерские качества, уважение коллег, авторитет у земляков и в дальнейшем служат делу социально-экономического развития Азербайджана.

Ростовская область высоко ценит сотрудничество, сложившиеся дружеские отношения с республикой и ее регионами.

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго".

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения!

Вы снискали заслуженное уважение у себя на родине и за рубежом как мудрый и дальновидный государственный деятель. Под Вашим руководством Азербайджан движется по пути устойчивого развития, что находит благодарный отклик в сердцах граждан республики.

Ваш вклад в развитие дружественных союзнических отношений между нашими странами и народами трудно переоценить. Считаю, что потенциал их дальнейшего укрепления велик.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас с наступающим 2024 годом!

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, успехов и всенародной поддержки на внеочередных выборах Президента, а близкому нам Азербайджану - мира, благополучия и процветания!".

Президент-председатель Правления Публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени правления и коллектива "Банк ВТБ" примите теплые поздравления с Вашим днем рождения!

В этом году исполнилось два десятилетия Вашего беззаветного служения республике. Это время отмечено несомненными успехами Азербайджана во внешней политике, экономике, социальной сфере и государственном строительстве. Под Вашим началом страна весомо укрепила свой авторитет на международной арене, упрочила позиции регионального лидера, стала значимым игроком на Евразийском пространстве, в том числе в рамках формирующихся новых международных транспортных коридоров, таких как международный транспортный коридор Север-Юг.

В России высоко ценят прочные отношения сотрудничества и союзнического взаимодействия с республикой, дружбу с народом Азербайджана, плодотворные двусторонние связи между деловыми сообществами, которые в условиях непростых вызовов продолжают динамично развиваться. Группа "ВТБ" придает большое значение конструктивному диалогу с правительством республики.

В день Вашего рождения и в этот знаковый для республики год желаю Азербайджану дальнейшего процветания под Вашим руководством, а Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, - широкой поддержки граждан на грядущих президентских выборах, неисчерпаемого запаса сил, здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким!"

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Сегодня Азербайджанская Республика продолжает добиваться значительных успехов в политической, социально-экономической, гуманитарной и иных сферах. Мудрость государственного деятеля и богатый жизненный опыт снискали Вам заслуженное уважение в республике и далеко за ее пределами.

Трудно переоценить Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений России и Азербайджана, являющихся важным элементом обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и Каспийском регионе. Уверен, что поступательное развитие диалога в интересах дружественных народов наших стран имеет серьезные перспективы, в том числе и в рамках борьбы с современными западными практиками неоколониализма.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и всего наилучшего".

Академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук Мамед Алиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый господин Президент!

Разрешите поздравить Вас с днем рождения!

В этот особенный день для Вас, Вашей семьи и всего азербайджанского народа хочу выразить Вам самые искрение пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Ваши дела, успехи и достижения вдохновляют миллионы азербайджанцев во всем мире. Под Вашим руководством Азербайджан достиг выдающихся успехов. Но самым главным достижением в этом году стало возвращение Карабаха в родную гавань!

Авторитет Азербайджана на мировой арене возрос кратно. И прежде всего это Ваша заслуга! Апогеем вышесказанного является решение ООН о проведении климатического форума СОР29 в Баку.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, оглядываясь на этапы прошедших событий, вызывает восхищение Ваш талант предвидения, блестящего дипломата, гениального стратега и достойного сына великого Гейдара Алиева!

Желаю Вам и Вашей большой и красивой семье мира, гармонии, процветания и хорошего настроения!".

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Приветствую Вас как новый президент Фонда тюркской культуры и наследия и искренне поздравляю с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания, новых успехов в делах на благо братского народа Азербайджана.

Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике Азербайджан играет все более важную роль в регионе и мире. Желаю Вам неиссякаемой энергии в Вашей деятельности, направленной на экономическое и социальное развитие страны, защиту ее внешнеполитических интересов.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокую признательность за оказанное мне доверие и поддержку моего назначения президентом Фонда тюркской культуры и наследия. Для меня большая честь и гордость удостоиться должности руководителя организации, созданной по Вашей личной инициативе. Хотела бы заверить Вас, что приложу все усилия для дальнейшего укрепления тюркского мира, защиты его богатого культурного наследия.

В то же время сердечно поздравляю Вас и весь народ Азербайджана по случаю великой Победы победоносной Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне под руководством Вашего превосходительства, а также 100-летнего юбилея великого сына Азербайджана и тюркского мира, архитектора независимого Азербайджанского государства, политика мирового уровня Гейдара Алиева, который всем своим существом был предан Родине. Ваша радость - радость всех тюркских народов".

Правление Евразийского регионального центра Молодежного форума Организации исламского сотрудничества направило поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для нас большая честь сердечно поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам успехов в высшей государственной деятельности.

Проведение в 2004 году в Баку учредительного заседания Генеральной ассамблеи Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) как выражение Вашей твердой позиции, связанной с солидарностью и развитием молодежи стран-членов ОИС, его формирование и развитие в качестве международного института в структуре Организации, а также постоянная поддержка правительством Азербайджана размещения Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС в Баку являются ярким примером для других лидеров региона. Мы всегда гордимся тем, что Вы отмечаете учреждение Форума в качестве международной организации как важный вклад Азербайджанской Республики в ОИС. Мы гордимся тем доверием и поддержкой, которые Вы оказываете Правлению Евразийского регионального центра Молодежного форума ОИС, и приложим все усилия, чтобы оправдать это доверие.

Восстановление Азербайджаном в этом году полного правового контроля над всеми своими территориями в результате Вашей мудрой политики является первым и большим успехом в деле освобождения от оккупации территорий, достигнутым не только в истории Азербайджана, но и в истории исламских стран за последние двести лет. От имени молодежи мусульманских стран мы с большой радостью и гордостью приветствовали эту Победу.

Избрание города Шуша культурной и молодежной столицей исламского мира в следующем году является наглядным показателем Вашего авторитета в мусульманском мире. Мы верим, что в следующем году Азербайджан, особенно город Шуша, станут центром солидарности мусульманской молодежи.

Желаем Вам успехов на предстоящих в Азербайджанской Республике в 2024 году президентских выборах и верим в Вашу уверенную победу.

Уважаемый Президент, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья, успехов и процветания.

Просим принять наши высочайшее почтение к Вам и наилучшие пожелания".

Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Магомедсалам Магомедов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите сердечные поздравления с днем рождения!

Вы по праву пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как опытный и ответственный государственный деятель. Ваше имя неразрывно связано с развитием и укреплением отношений стратегического партнерства на благо российского и азербайджанского народов.

От всей души желаю Вам доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Азербайджанской Республики - мира и процветания!".

Председатель Ассоциации нотариусов России, почетный президент Конгресса азербайджанцев Европы Натиг Агамиров направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения, пожелать Вам крепкого здоровья и дальнейших свершений во имя будущего родного Азербайджана!

С большой гордостью и пристальным вниманием мы, Ваши соотечественники, друзья и соратники во всем мире, следим за тем, как в этот сложнейший исторический период азербайджанский народ во главе со своим Президентом и Верховным главнокомандующим уверенно и последовательно отстаивает свои суверенные интересы, укрепляет свою обороноспособность и международные позиции, демонстрирует всему миру решимость в защите своей земли, наращивает экономический потенциал, своим созидательным трудом закладывает основу для дальнейшего развития и процветания страны.

Три года назад по воле Всевышнего и под Вашим командованием наши славные воины освободили священный Карабах и его колыбель Шушу. Ваш талант государственного деятеля, полководца, выдающегося политика и дипломата позволил практически бескровно вернуть Агдам, Лачин, Кяльбаджар, позднее - в результате молниеносной антитеррористической операции добиться полного и окончательного восстановления территориальной целостности страны.

Всего три года, а сколько за это время сделано! Сегодня, как подлинный созидатель, Вы возрождаете эти города! Это ли не счастье для сына своего народа и своего отца великого Гейдара Алиева! Это ли не триумф лидера!

Вряд ли можно найти в сегодняшнем мире руководителя государства, чье лидерство в стране было бы столь очевидным и неоспоримым, снискавшего подобное Вашему признание своего народа и мирового истеблишмента.

Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, в преддверии предстоящих президентских выборов в Азербайджане миллионы наших соотечественников, проживающих за пределами своей исторической Родины, в едином порыве заявляют о всемерной поддержке Вашей деятельности, с Вами и только с Вами связывают дальнейший прогресс и процветание родного Азербайджана! Пусть Всевышний дарует Вам силы и терпение на этом пути!

Пусть наступающий год принесет Вам и всему азербайджанскому народу мира, добра и счастья! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!".

Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья.

Мы - компания BP гордимся тем, что являемся оператором энергетических проектов мирового масштаба в Азербайджане. Реализация этих стратегических энергетических проектов стала возможной благодаря Вашему руководству и постоянной поддержке.

Мы рады нашему плодотворному сотрудничеству с правительством Азербайджана и SOCAR и уверены, что это стратегическое партнерство будет продолжаться долгие годы.

Пользуясь этой приятной возможностью, также поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам, Вашим близким и азербайджанскому народу в новом году процветания, мира и благополучия".

Глава Автономного территориального образования Гагаузия (Гагауз Ери) Республики Молдова Евгения Гуцул направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Многоуважаемый господин Президент!

Позвольте от имени гагаузского народа и от себя лично засвидетельствовать Вам свое почтение и направить поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В этот торжественный и праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и успешного воплощения всех Ваших планов на благо процветания Азербайджанской Республики.

Благодаря Вашему богатому политическому опыту, энергии и профессионализму, а также умению найти верное решение в самых сложных вопросах сегодня Азербайджанская Республика достигла огромных экономических величин и является одним из самых развитых международных субъектов.

В свою очередь позвольте выразить Вам слова глубокой благодарности за внимание, оказываемое жителям Гагаузии, а также за неоценимый вклад в развитие сотрудничества с Гагаузской Автономией. Уверена, что оказываемое Вами внимание к инициативам гагаузского региона является свидетельством доверительных взаимоотношений.

Пользуясь случаем, многоуважаемый господин Президент, возобновляю уверения в высоком к Вам уважении и желаю успехов в Вашей деятельности на благо процветания и развития Азербайджанской Республики.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество".

Председатель Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" Ариф Гулиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Считаем большой честью от имени членов Общественной организации "Совет ученых азербайджанцев Украины" и от себя лично поздравить Вас с днем рождения и передать наилучшие пожелания.

Постоянное развитие нашего родного Азербайджана, занявшего достойное место среди стран мира, полное восстановление его суверенитета благодаря проводимой Вашим превосходительством гуманистической и миролюбивой политике, направленной на реализацию желаний и заветов общенационального лидера Гейдара Алиева, связанных с развитием азербайджанской государственности, вызывает у нас чувство гордости, мобилизует на новые достижения во имя азербайджанства за пределами нашей Родины.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляем Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, выражаем глубокую признательность за Вашу поддержку деятельности азербайджанской диаспоры. В этот знаменательный день желаем Вашему превосходительству и всем членам Вашей семьи, нашему родному народу крепкого здоровья, долгих лет жизни, новых успехов в Вашей государственной деятельности".

Председатель правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени Правления Публичного акционерного общества "Газпром" и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, плодотворной деятельности, успешной реализации планов развития Азербайджана, новых масштабных свершений на благо всего азербайджанского народа".

Ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всего сердца поздравляю Вас с днем рождения!

Профессиональный политик и преданный своему Отечеству человек, Вы пользуетесь высоким авторитетом среди своих соотечественников и за рубежом.

Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих успехов в экономической и социальной сферах и уверенно смотрит в будущее.

Желаю процветания Вашей прекрасной стране, а Вам лично - крепкого здоровья и семейного благополучия".

22.12.2023

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Вы многого добились на своем профессиональном пути, имея четкие цели и проявляя преданность своей стране. Благодаря Вашим качествам дальновидного государственного деятеля и мудрого лидера Азербайджанская Республика уверенно демонстрирует устойчивое развитие и прогресс, планомерно повышая авторитет страны в международном сообществе.

Хочу выразить признательность за Ваше постоянное внимание к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. Как партнер по диалогу, Азербайджанская Республика активно стремится развивать взаимодействие в рамках Организации. Уверен, что при Вашей поддержке мы приложим дополнительные усилия для реализации потенциала взаимовыгодного сотрудничества.

Искренне желаю Вам и Вашей семье счастья и здоровья. Пользуясь случаем, хочу также поздравить Вас с Новым годом и пожелать новых достижений в Вашей благородной государственной деятельности.

Примите заверения в моем самом высоком уважении".

Президент российского Акционерного общества "Группа САФМАР" Михаил Гуцериев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

Ваша мудрость, решительность и твердость характера являются яркими чертами истинного народного лидера. Ваши идеалы справедливости и бескомпромиссной любви к Родине вдохновляют граждан республики на новые достижения.

Благодаря Вашему эффективному руководству, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, страна непрерывно развивается, растут и становятся краше замечательные города, реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты, повышается качество жизни населения Азербайджана, усиливается роль государства на международной арене.

Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни.

Пусть Ваша неустанная забота о благополучии и процветании Азербайджана всегда будет оценена по достоинству Вашими согражданами!"

Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и всего наилучшего.

Ваша многолетняя созидательная деятельность во главе Азербайджана является ярким отражением Вашей искренней любви к родной стране, стремления обеспечить ее прочную безопасность и всестороннее развитие, надежное благополучие азербайджанского народа.

И сегодня, в условиях многосложных глобальных вызовов, результаты Вашего многогранного труда, как и Ваш богатейший опыт и авторитет, служат фундаментом для решения новых масштабных государственных задач, реализации востребованных временем и полезных для граждан Азербайджанской Республики концептуальных проектов. Искренне желаю Вам неизменных успехов во всех делах и начинаниях, крепкой поддержки сограждан и радости достижения всех намеченных целей.

Пользуюсь приятным случаем, чтобы выразить большое удовлетворение уровнем взаимопонимания и сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном, а также поблагодарить Вас за доброжелательность и внимательное отношение к нашей республике. Надеюсь, татарстано-азербайджанское взаимодействие будет и впредь активным и содержательным, в полной мере отвечающим стратегическим интересам народов России и Азербайджана".

Главный редактор и генеральный директор российской медиагруппы "Комсомольская правда" Олеся Носова направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

С днем рождения! Примите искренние пожелания здоровья, счастья и благополучия.

Благодарю за теплую дружбу и плодотворное сотрудничество с "Комсомольской правдой"".

Исполнительный директор компании S.A.T. Security and Transport из Германии Конрад Цорг направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. Желаю Вам, Вашей семье и близким долгих лет жизни, здоровья и счастья. Желаю Вам успехов в Вашей высшей государственной деятельности, которая превращает Азербайджан в авторитетную, развивающуюся, современную и красивую страну. Каждый раз, приезжая в Баку, я восхищаюсь развитием, происходящим в этом городе.

Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как истинный друг Вашей страны всегда рад работать с Вами и Вашей делегацией во время Ваших зарубежных визитов, результатом которых стало успешное сотрудничество, основанное на взаимном доверии, и надеюсь на дальнейшее взаимодействие с Вами.

Ваше превосходительство, позвольте мне еще раз выразить Вам мое высочайшее почтение и искреннее уважение".

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко направила письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Высокоуважаемый господин Президент!

Разрешите от всей души поздравить Вас с Днем Вашего рождения, пожелать Вам, в первую очередь, крепкого здоровья. От всего сердца также желаю Вам долгих лет жизни, благополучия, душевного спокойствия, счастливой семейной жизни.

Ваше превосходительство, Вы своим жизненным примером, своей мудрой деятельностью доказали, что мы призваны на нашу Землю, чтобы творить добро. Вы с честью исполняете эту миссию, достойно, с честью продолжаете созидание во имя человечности, следуя примеру Ваших родителей - Гейдара Алиева и Зарифы Алиевой, дорогих моему сердцу людей, перед которыми я низко преклоняюсь, потому что они подарили миру мудрого политического и государственного деятеля современности - великого сына азербайджанского народа, человека, который подарил нашему учебному заведению вторую жизнь. В капитально отремонтированном благодаря Вашему вниманию и заботе нашем прекрасном лицее сегодня обучаются 2300 детей.

Ваше превосходительство, пусть Всевышний всегда охраняет и защищает Вас и Ваших родных, Вашу прекрасную страну, которая становится все сильнее и краше! Нет такого дня, чтобы я не вспоминала о Вас, о доброте Вашего сердца, о Вашей постоянной благословенной помощи! Низкий поклон Вам и искренняя благодарность за понимание важности моей просьбы о создании необходимых условий пребывания наших детей в укрытии.

Высокоуважаемый господин Ильхам Гейдар оглу, разрешите также сообщить Вам о том, - думаю, Вам приятно будет об этом узнать - что наши дети 3А класса начали изучать азербайджанский язык, который они будут изучать по 12-й класс. Обещаю Вам, что с каждым годом тех, кто будет изучать азербайджанский язык, язык Вашей страны, будет становиться все больше.

Азербайджан, Баку, Нахчыван навсегда в моем сердце! От всей души желаю Вам победы на президентских выборах! Я твердо уверена, что именно Вы еще много лет будете руководить Вашей страной! Иншаллах!"

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В письме говорится:

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения!

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов.

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом".