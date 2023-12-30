Сахиб Алиев награжден орденом "Шохрат"

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Сахиб Эйваз оглу Алиев награжден орденом "Шохрат".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.