https://news.day.az/officialchronicle/1626353.html Сахиб Алиев награжден орденом "Шохрат"
Сахиб Алиев награжден орденом "Шохрат"
За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Сахиб Эйваз оглу Алиев награжден орденом "Шохрат".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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