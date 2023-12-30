https://news.day.az/officialchronicle/1626366.html Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком
Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о воздушном сообщении".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о воздушном сообщении", подписанное 20 ноября 2023 года в Баку.
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