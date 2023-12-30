Утверждено соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Ираком

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о воздушном сообщении".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о воздушном сообщении", подписанное 20 ноября 2023 года в Баку.