В Азербайджане будет учреждена Палата оценщиков

В Азербайджане будет определен размер оплаты за участие в квалификационных экзаменах оценщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе о применении закона "Об оценочной деятельности", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно указу, Кабинет министров в месячный срок должен:

- утвердить размер оплаты за участие в квалификационных экзаменах, а также утвердить порядок организации и проведения квалификационных экзаменов, формы и выдачи квалификационного свидетельства оценщика и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

- в целях определения лиц, имеющих право учредить Палату оценщиков, обеспечения подготовки и проведения учредительного собрания обеспечить создание организационного комитета в составе 5 членов, включая 3 представителей от министерства экономики Азербайджанской Республики и 2 представителей от министерства финансов Азербайджанской Республики.