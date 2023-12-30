https://news.day.az/officialchronicle/1626393.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 31 Декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "С Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!".
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