Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации документального фильма «Гызылагаджский национальный парк – Каспийская сказка»

30 декабря в киноцентре Низами в рамках специального проекта Общественного объединения IDEA "10 чудес Азербайджана" состоялась презентация документального фильма "Гызылагаджский национальный парк - Каспийская сказка".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

Перед презентацией фильма гости посмотрели 6 документальных фильмов - "Ширванский национальный парк", "Аггельский национальный парк", "Гейгельский национальный парк", "Джейранлар", "Абшеронский национальный парк" и "Шахдагский национальный парк", снятых с 2014 года, ознакомились с видео- и фотовыставкой.

Выступая на церемонии, режиссер фильма Игорь Бишнев выразил благодарность инициатору проекта Лейле Алиевой, рассказал интересные подробности о процессе съемок очередного фильма-проекта, который постоянно и успешно реализуется, и как редкое счастье отметил неповторимую красочную и природную красоту нашей страны.

В фильме представлены занесенные в "Красную книгу" Азербайджанской Республики млекопитающие, эндемичные и редкие виды, находящиеся под угрозой исчезновения в глобальном масштабе и обитающие на территории Гызылагаджского национального парка, созданного в 2018 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также трансграничные мигрирующие животные, характерные для этой территории другие виды фауны и флоры.

На мероприятии основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева наградила благодарственными грамотами 10 молодых людей, активно участвовавших в качестве волонтеров в проектах Общественного объединения IDEA в 2023 году.

После презентации фильма "Гызылагаджский национальный парк - Каспийская сказка" был также показан трейлер нового фильма о Гирканском национальном парке, съемки которого проводятся в настоящее время.

Основной целью IDEA при создании серии документальных фильмов, связанных с национальными парками, является популяризация чудесной природной красоты Азербайджана в стране и за рубежом, а также привлечение внимания к важности защиты окружающей среды.