Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Дорогие сестры и братья!
Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!
Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине - мир, процветание и благополучие.
С глубоким уважением и любовью,
Ваша MEHRİBAN".
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