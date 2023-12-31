Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией по случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине - мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".