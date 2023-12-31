Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с Новым годом

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с Новым годом.

Как сообщает Day.Az, в публикации Лейлы Алиевой на ее странице в социальной сети говорится: "Поздравляю с Новым годом! Желаю счастья, здоровья и много любви! Пусть Бог всех хранит! Спасибо!".