Президент Ильхам Алиев: Сепаратизм в Азербайджане был искоренен и это зло больше не может поднять голову на наших землях

Сепаратизм в Азербайджане был искоренен и это зло больше не может поднять голову на наших землях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Конечно, мы не могли смириться с этой ситуацией. Мы неоднократно предупреждали руководство Армении и стоящие за ней западные страны, что эта ситуация на может продолжаться. Либо сепаратистский режим должен самораспуститься, армия Армении должна быть выведена с нашей территории, либо же мы, применив силу, сами восстановим свой государственный суверенитет. К сожалению, на наши слова не обратили внимания. Начавшаяся 19 сентября и продолжавшаяся всего один день, и даже меньше, антитеррористическая операция увенчалась полной победой азербайджанской армии. Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях", - сказал глава государства.