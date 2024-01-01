Президент Ильхам Алиев: Переход на «зеленую» энергию является для нашей страны приоритетным вопросом

Наш международный авторитет растет день ото дня. В декабре все страны мира приняли единогласное решение о проведении в Азербайджане крупнейшей в мире международной конференции - в следующем году в Азербайджане будет проведена СОР29. Это - большое уважение и симпатия, проявленные к нам мировой общественностью, в то же время высокая оценка нашего перехода на "зеленую" энергию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что переход на "зеленую" энергию является для нашей страны приоритетным вопросом, глава государства сказал: "На основе подписанных контрактов и меморандумов о взаимопонимании в ближайшие несколько лет в Азербайджане будут созданы возобновляемые виды энергии, энергетические источники мощностью 10 тысяч мегаватт, Азербайджан и в этой сфере войдет в число мировых лидеров. Конечно, проведение в Азербайджане СОР29 - международной конференции, посвященной изменению климата, еще раз наглядно демонстрирует наши успехи в этой области".