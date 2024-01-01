Президент Ильхам Алиев: Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди – знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера Гейдара Алиева

Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди - знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Нынешний год в Азербайджане был объявлен "Годом Гейдара Алиева". Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день - день рождения отца - в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому народу, я высказал свои пожелания и отметил, что знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела. Считаю, что наш государственный флаг, поднятый мною 15 октября в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы, Ханкенди, является знаком самого большого уважения к памяти великого лидера. Наш Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди - знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера", - сказал глава государства.