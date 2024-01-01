Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны - Дня свободы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.