https://news.day.az/officialchronicle/1626557.html Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кубы
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кубы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны - Дня свободы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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