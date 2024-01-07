https://news.day.az/officialchronicle/1627500.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с Рождеством, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!"
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