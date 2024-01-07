Мухтар Бабаев назначен президентом COP29

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.