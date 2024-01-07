https://news.day.az/officialchronicle/1627532.html Мухтар Бабаев назначен президентом COP29 - Распоряжение
Мухтар Бабаев назначен президентом COP29 - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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