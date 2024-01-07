Мубариз Гурбанлы награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

За плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Мубариз Гахраман оглу Гурбанлы награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.