https://news.day.az/officialchronicle/1627544.html Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО
7 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в нашей стране Кацуи Ватанабэ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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