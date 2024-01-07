Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов взаимодействовать с Японией в рамках COP29

Азербайджан готов взаимодействовать с Японией в рамках COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 7 января, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в стране Кацуи Ватанабэ.

Подчеркнув, что дружественные отношения между нашими странами более 30 лет охватывают различные сферы, глава государства отметил, что во всех направлениях достигнуты хорошие результаты, имеются благоприятные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в предстоящие годы. Президент Ильхам Алиев указал на необходимость определения, наряду с традиционными сферами, новых направлений сотрудничества. Глава государства пожелал послу успехов в его деятельности.

Подчеркнув, что для него большая честь встретиться с Президентом Азербайджана, Кацуи Ватанабэ выразил признательность за добрые слова. Он отметил особую роль главы государства в установлении дружественных и теплых отношений между двумя странами.

Посол передал Президенту Ильхаму Алиеву поздравления по случаю принятия решения о проведении в Азербайджане в этом году СОР29.

Поблагодарив за поздравления, глава государства отметил, что переход на зеленую экономику, развитие высоких технологий являются одними из приоритетов Азербайджана. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан готов взаимодействовать с Японией в рамках СОР29.