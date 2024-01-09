9 января состоялась церемония официальной встречи Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, прибывшего в Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Объединенных Арабских Эмиратов был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Объединенных Арабских Эмиратов.

Президент Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поприветствовал азербайджанских солдат.

Главы государств обошли строй почетного караула.

Прозвучали государственные гимны Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджанской Республики.

Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а делегация Объединенных Арабских Эмиратов - Президенту Азербайджана.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Главы государств сделали официальное фото.