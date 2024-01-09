Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева взяли под контроль расследование пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой мы находимся на месте происшествия. Расследование пожара в Республиканском перинатальном центре находится на контроле руководства страны.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил пожарной безопасности, халатности, повлекших смерть двух и более лиц.

Инцидент произошел ночью. Были проинформированы соответствующие органы и приняты необходимые меры. В течение короткого времени пожар был потушен и предотвращено его распространение на другие отделения больницы. К сожалению, спасти жизни четырех младенцев не удалось. Нужно время, чтобы внимательно изучить все события. Нами будет обеспечено привлечение виновных лиц к ответственности", - добавил К.Алиев.

Отметим, что пожар произошел в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. В результате пожара три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии новорожденных данного центра были обнаружены тела четырех детей, проходивших там лечение.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.