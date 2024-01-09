С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках проекта "Наш двор" состоялось открытие очередных обновленных дворов

В пользование жителей сданы благоустроенные дворы многоэтажных зданий, где проживают свыше 4600 жителей, в Насиминском районе столицы по адресу: улица Бакиханова,42 и в Сабунчинском районе по адресу: поселок Бакиханова, улица Сакита Годжаева, 25, 25a, 25b, 27 и 27c.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии дворов, в том числе в массовой акции по посадке деревьев, проведенной в рамках мероприятия, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева. В ходе мероприятий, проведенных в рамках новогодних торжеств, для юных жителей благоустроенных дворов были организованы праздничные веселья и вручены подарки. Музыкально-развлекательная программа создала у детей приятное праздничное настроение и подарила им минуты, полные радости.

Основная цель проекта "Наш двор" - сделать дворы столицы экологически чистыми и красивыми, восстановить зеленые насаждения, создать среду для комфортного отдыха, обеспечить безопасные и комфортные условия для проживания жителей.

В благоустроенных дворах учтено комфортное передвижение людей с ограниченными возможностями, созданы благоприятные условия для развития детей всех возрастных групп, организации досуга молодежи и приобщения ее к занятиям спортом, построены футбольные площадки с искусственным покрытием, шахматные и детские игровые площадки, установлены различные спортивные сооружения. Во дворах также установлены 16 беседок, многочисленные скамейки, скворечники и домики для кошек, новые фонарные столбы и камеры наблюдения, полностью отремонтированы фасады и блоки зданий, обновлено асфальтовое и кровельное покрытия, линии электропередачи.

Помимо восстановления зеленых насаждений во дворах, высажено 650 саженцев различных видов деревьев, 19 100 кустарников, заложены зеленые полосы на участке площадью 3542 квадратных метра. Кроме того, вокруг дворов созданы "зеленые ограды" путем посадки плюща и других вьющихся растений для предотвращения загрязнения воздуха.

Отметим, что в рамках проекта "Наш двор", реализуемого с 2017 года по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, отремонтировано и предоставлено жильцам 149 объектов для общего пользования.

Общественное объединение IDEA призывает жителей направлять в общественное объединение свои предложения и запросы по благоустройству и реконструкции дворов. Просьба отправить свои заявки на горячую линию Общественного объединения IDEA 1113 или на адрес электронной почты ( [email protected] ).