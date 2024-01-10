Президент Ильхам Алиев: Операции «Фаррух», «Сарыбаба-Гырхгыз», «Возмездие» были целенаправленными операциями
События 23 апреля - очень важная дата. Мы начали контролировать все границы и еще раз показали, что являемся хозяевами этих земель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Напомнив, что до 23 апреля азербайджанская сторона неоднократно демонстрировала Армении и местным сепаратистам, что Карабах - это наша земля, что операции "Фаррух", "Сарыбаба-Гырхгыз", "Возмездие" являются важными проведенными нами военными операциями, глава государства отметил: "В результате этих операций стратегические холмы и высоты Карабахского региона, которые в то время не находились под нашим контролем, были взяты нами, и это имело очень большое значение для операции 19-20 сентября. Иными словами, эти операции были выбраны не стихийно, это были целенаправленные операции".
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