Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной - они должны быть задержаны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачинской дороге, некоторые - в Ханкенди, а некоторые - в других местах. Мы знали их местонахождение", - заявил Президент Азербайджана.