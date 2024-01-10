https://news.day.az/officialchronicle/1628465.html Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов
Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной - они должны быть задержаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачинской дороге, некоторые - в Ханкенди, а некоторые - в других местах. Мы знали их местонахождение", - заявил Президент Азербайджана.
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