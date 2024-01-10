Президент Ильхам Алиев: Мы будем способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига
Мы заканчиваем наше председательство в Движении неприсоединения, но Бакинская инициативная группа будет жить.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и способствовать процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига", - добавил глава государства.
Коснувшись вопросы осквернения памятника Натаван во Франции, Президент Ильхам Алиев провел сравнение между этим случаем и тем, что армяне раскопали могилу Натаван в Агдаме, и подчеркнул, что аналогия напрашивается.
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