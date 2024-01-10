https://news.day.az/officialchronicle/1628479.html Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
Президент Ильхам Алиев: В мирном договоре мы не нуждаемся ни в каких гарантах
Основные условия для подписания мирного договора созданы сейчас. Армения хочет, чтобы у этого мирного договора были гаранты. Мы считаем, что в этом нет необходимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Подчеркнув, что это будет мирный договор, который подпишут два суверенных государства, глава государства сказал: "Нам там не нужны никакие гаранты, и если он будет подписан в двустороннем формате, то должен быть подписан. Если кто-то хочет помочь, то мы не возражаем и против этого. Однако эта помощь не должна быть принудительной".
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