Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль

В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Отметив, что мы уже получили предложения о сотрудничестве от нескольких стран, глава государства подчеркнул: "Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это - всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН".