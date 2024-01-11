Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвийской Республики Эдгарсу Ринкевичу по случаю знаменательной даты - 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской и Латвийской Республиками, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас и Ваш дружественный народ со знаменательной датой - 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой.

Нынешний уровень сложившихся между Азербайджаном и Латвией связей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. За минувший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих сферах динамично развивалось, интенсифицировались исторически существовавшие контакты между нашими народами.

Мы благодарны Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-латвийских дружественных и партнерских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза.

С надеждой на скорую встречу желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Латвии - постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.