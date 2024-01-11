https://news.day.az/officialchronicle/1628720.html Президент Латвии Эдгарс Ринкевич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Латвии Эдгарс Ринкевич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевич направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Латвией и Азербайджаном, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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