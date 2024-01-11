Президент Латвии Эдгарс Ринкевич направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевич направил письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Латвией и Азербайджаном, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.