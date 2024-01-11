Баба Везироглу награжден орденом "Шараф"

За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской литературы Баба Везир оглу Масимов (Баба Везироглу) награжден орденом "Шараф".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.