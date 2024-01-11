https://news.day.az/officialchronicle/1628721.html Баба Везироглу награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
Баба Везироглу награжден орденом "Шараф" - Распоряжение
За многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской литературы Баба Везир оглу Масимов (Баба Везироглу) награжден орденом "Шараф".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре