Президент Ильхам Алиев: Имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Латвией и обогащения его новым содержанием

Нынешний уровень сложившихся между Азербайджаном и Латвией связей, основанных на традициях дружбы и взаимного уважения, вызывает удовлетворение. За минувший период наши двусторонние отношения укрепились и поднялись на уровень стратегического партнерства, наше сотрудничество во многих сферах динамично развивалось, интенсифицировались исторически существовавшие контакты между нашими народами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти мысли отражены в поздравительном послании Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Латвии Эдгарсу Ринкевичсу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Латвийской Республикой.

Глава государства выразил благодарность Латвии за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"Сегодня имеются хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности во благо наших народов, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-латвийских дружественных и партнерских отношений как на двусторонней основе, так и в рамках Европейского Союза", - отмечено в поздравительном послании Президента Азербайджана.