https://news.day.az/officialchronicle/1628730.html Совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном - Эдгарс Ринкевич
Совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном - Эдгарс Ринкевич
Наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Латвии Эдгарса Ринкевича, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.
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