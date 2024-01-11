Наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию динамичного обмена между Латвией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Латвии Эдгарса Ринкевича, адресованном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.

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