В Азербайджане создан Организационный комитет в связи с проведением COP29

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.