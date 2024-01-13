https://news.day.az/officialchronicle/1629154.html В Азербайджане создан Организационный комитет в связи с проведением COP29 - Распоряжение
В Азербайджане создан Организационный комитет в связи с проведением COP29 - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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