Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы

15 января Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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