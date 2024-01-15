https://news.day.az/officialchronicle/1629494.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы - ФОТО
15 января Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку нового военного госпитального комплекса Государственной пограничной службы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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