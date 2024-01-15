https://news.day.az/officialchronicle/1629654.html Рамиз Аскеров награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
Рамиз Аскеров награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени - Распоряжение
За плодотворную деятельность в области литературоведения и публицистики Рамиз Бахшали оглу Аскеров награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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