Рамиз Аскеров награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

За плодотворную деятельность в области литературоведения и публицистики Рамиз Бахшали оглу Аскеров награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.