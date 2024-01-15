В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в статье 8.1.4 закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 5, статья 623; закон № 1075-VIQD Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года) слова "от 150 кВт" заменены словами "от 200 кВт".

Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2024 года.