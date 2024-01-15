https://news.day.az/officialchronicle/1629657.html В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"
В Азербайджане внесены изменения в закон "Об электроэнергетике"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в статье 8.1.4 закона Азербайджанской Республики "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2023, № 5, статья 623; закон № 1075-VIQD Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года) слова "от 150 кВт" заменены словами "от 200 кВт".
Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2024 года.
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