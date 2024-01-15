https://news.day.az/officialchronicle/1629661.html В Азербайджане физические лица освобождены от уплаты 10 процентов пошлины при обращении в суд
В Азербайджане физические лица освобождены от уплаты 10 процентов пошлины при обращении в суд
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, физические лица, впервые обратившиеся с исковым заявлением по гражданским делам в общий суд через информационную систему "Электронный суд", освобождаются от уплаты десяти процентов суммы государственной пошлины, предусмотренной статьей 8 настоящего закона.
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