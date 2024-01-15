В Азербайджане физические лица освобождены от уплаты 10 процентов пошлины при обращении в суд

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, физические лица, впервые обратившиеся с исковым заявлением по гражданским делам в общий суд через информационную систему "Электронный суд", освобождаются от уплаты десяти процентов суммы государственной пошлины, предусмотренной статьей 8 настоящего закона.