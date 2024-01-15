https://news.day.az/officialchronicle/1629662.html В Азербайджане утверждена новая пошлина за услуги в сфере морского транспорта
В Азербайджане утверждена новая пошлина за услуги в сфере морского транспорта
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон "О государственной пошлине".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, cогласно изменениям, за выдачу документа о непрерывной регистрации истории судна, документа учебно-образовательным центрам, осуществляющим деятельность в области морского транспорта, а также свидетельства физическим и юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям международных конвенций будет взиматься пошлина в размере 65 манатов.
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