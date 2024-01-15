https://news.day.az/officialchronicle/1629669.html В Азербайджане мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет
В Азербайджане мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до трех лет, смогут привлекаться к выполнению работ в ночное время только с их письменного согласия.
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