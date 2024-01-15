В Азербайджане мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка в возрасте до трех лет

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до трех лет, смогут привлекаться к выполнению работ в ночное время только с их письменного согласия.