Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в цитрусовом саду ООО «Lenk Frut» в Лянкяранском районе

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с условиями, созданными в недавно заложенном цитрусовом саду Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Lenk Frut" в селе Сепаради Лянкяранского района.

Новость обновляется