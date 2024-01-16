https://news.day.az/officialchronicle/1629801.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в цитрусовом саду ООО «Lenk Frut» в Лянкяранском районе
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в цитрусовом саду ООО «Lenk Frut» в Лянкяранском районе
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства ознакомился с условиями, созданными в недавно заложенном цитрусовом саду Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Lenk Frut" в селе Сепаради Лянкяранского района.
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