https://news.day.az/officialchronicle/1629835.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий в Лянкяране
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий в Лянкяране
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Laran" в Лянкяране.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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