Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий в Лянкяране

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий Общества с ограниченной ответственностью (ООО) "Laran" в Лянкяране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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