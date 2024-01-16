Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Лянкяране

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Лянкяране, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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