https://news.day.az/officialchronicle/1629844.html Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Лянкяране - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Лянкяране - ФОТО
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Лянкяране, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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