Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Нефтчалинский район

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Нефтчалинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нефтчала.

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