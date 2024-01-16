https://news.day.az/officialchronicle/1629885.html Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Нефтчалинский район - ФОТО
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Нефтчалинский район - ФОТО
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Нефтчалинский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в городе Нефтчала.
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