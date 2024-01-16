Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой города Нефтчала

16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой города Нефтчала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется