https://news.day.az/officialchronicle/1629891.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой города Нефтчала
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой города Нефтчала
16 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию систем снабжения питьевой водой города Нефтчала.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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