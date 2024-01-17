Самед Сеидов награжден орденом "Шохрат"

Самед Сеидов награжден орденом "Шохрат".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Самед Исмаил оглу Сеидов награжден орденом "Шохрат".