https://news.day.az/officialchronicle/1630180.html Самед Сеидов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Самед Сеидов награжден орденом "Шохрат" - Распоряжение
Самед Сеидов награжден орденом "Шохрат".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Самед Исмаил оглу Сеидов награжден орденом "Шохрат".
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