В Азербайджане усилена социальная защита сотрудников органов прокуратуры

Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, усилена социальная защита других сотрудников органов прокуратуры.

Статья 39 действующего закона "О прокуратуре" регулирует вопросы укрепления социальной защиты работников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры. Согласно статье 1 данного закона, под работниками прокуратуры понимаются прокуроры, следователи прокуратуры, оперативники прокуратуры, стажеры прокуратуры. Согласно новому закону, средства, предусмотренные статьей 39 закона "О прокуратуре" и перечисляемые на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики, стало возможным направить на социальную защиту других сотрудников органов прокуратуры, в том числе государственных служащих органов прокуратуры; служащих в органах военной прокуратуры военнослужащих, не являющихся работниками прокуратуры, а также гражданских служащих, работающих на должностях, не предусматривающих специальных званий в органах прокуратуры.

Отметим, что в соответствии со статьей 39 закона "О прокуратуре", в целях усиления социальной защиты работников прокуратуры и укрепления материально-технической базы органов прокуратуры на казначейский счет прокуратуры Азербайджанской Республики перечисляются следующие средства: 5 процентов средств, перечисляемых в государственный бюджет в период предварительного расследования для возмещения ущерба, причиненного государству в результате преступлений по уголовным делам и другим материалам уголовного преследования, расследуемым органами прокуратуры; 5 процентов средств, поступивших в государственный бюджет от уплаты в связи с освобождением от уголовной ответственности в порядке, установленном Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, по уголовным делам, расследуемым органами прокуратуры; 23 процента средств, поступивших от наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях, направленных в суд для рассмотрения прокурором в порядке, установленном Кодексом Азербайджанской Республики об административных правонарушениях.