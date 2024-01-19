В Азербайджане выделена финансовая помощь религиозным структурам

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, Управлению мусульман Кавказа выделяются 2,0 (два) миллиона манатов, религиозной структуре Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, бакинской религиозной общине горских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, бакинской религиозной общине европейских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов и 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана, а также 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов выделены в целях материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.