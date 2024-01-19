https://news.day.az/officialchronicle/1630701.html В Азербайджане внесены изменения в состав Оргкомитета COP29 - Распоряжение
В Азербайджане внесены изменения в состав Оргкомитета COP29 - Распоряжение
Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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