В Азербайджане внесены изменения в состав Оргкомитета COP29

Внесены изменения в состав Оргкомитета COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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