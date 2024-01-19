Внесены изменения в законы "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении закона Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1073-VIQD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, в связи со вступлением в силу закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне", в целях обеспечения применения данного закона Кабинет министров должен в трехмесячный срок подготовить предложения по приведению законов Азербайджана и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом Азербайджанской Республики от 22 декабря 2023 года № 1073-VIQD "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О бухгалтерском учете" и "О государственной тайне" и представить их Президенту Азербайджанской Республики, решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.